Rinforzo per la fascia destra della Salernitana: ingaggiato Pierozzi

Il primo rinforzo per Pippo Inzaghi si chiama Niccolò Pierozzi. La Salernitana lo ha ingaggiato dalla Fiorentina in prestito secco e lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2024. Il giocatore, classe 2001, indosserà la maglia numero 27 e potrebbe debuttare già nel derby contro il Napoli, in programma sabato 13 gennaio allo stadio Maradona. C'è aria di titolarità, respirata già oggi al centro sportivo Mary Rosy. Pierozzi, infatti, ha subito partecipato alle prove tattiche e Inzaghi dovrebbe schierarlo nella difesa a quattro completata da Fazio, Gyomber e Bradaric. La presenza di un nuovo elemento sulla fascia destra affrancherebbe Sambia, che potrebbe invece essere utilizzato a metà campo per sopperire all'emergenza in mediana (solo Legowski come centrocampista di ruolo). Nel frattempo Inzaghi ha chiesto e dovrebbe ottenere ad horas anche Majer della Cremonese: formula del prestito con opzione di riscatto in caso di permanenza dei granata in Serie A.

Allenati e "pretoriani"

La Salernitana e Inzaghi stanno facendo una scelta precisa. In piena emergenza e con la necessità di sopperire subito a carenze nei reparti, innanzitutto dal punto di vista numerico, il club sta monitorando anche il mercato dei giovani o di B per arrivare a gente allenata e fortemente motivata. E' anche evidente che ci sia una logica di investimento oculato che ben si abbina a queste scelte. Occhio, però a considerare esaurite le cartucce. Lo dimistra il casting per la fascia destra. Dopo l'arrivo di Pierozzi, che Inzaghi ha già allenato ai tempi della Reggina e che il segretario generale Dibrogni ha "scortato" al Mary Rosy insieme al suo agente, poco prima delle ore 15, la Salernitana non chiude la porta ad un acquisto ulteriore da schierare a presidio delle corsie laterali. Sabatini ha di nuovo chiesto Zanoli al Napoli: era promesso sposo del Genoa, ma in Liguria è arrivato Spence nell'ambito della trattativa che ha portato Dragusin al Tottenham. Il centrocampo necessita di ulteriori innesti e la Salernitana ha da tempo puntato forte su Basic, che adesso va convinto. C'è già l'assenso della Lazio per il prestito con diritto di riscatto. Dia è un'altra chiave, il grimaldello. Sul giocatore pende la clausola da 21 milioni fino al 19 gennaio. Se restasse ancora invenduto il suo cartellino fino a quella data, Sabatini potrebbe - e ci sta già provando - intavolare trattative con squadre italiane per uno scambio di prestiti e di stipendi, ad esempio con la Fiorentina per ottenere (oltre Pierozzi, già arrivato) almeno uno tra Brekalo e Nzola. Palomino è il giocatore d'esperienza scelto per la difesa. Nel frattempo Bohinen è sempre più vicino al Genoa.