Marketing e comunicazione granata: nell'organigramma non c'è più Mara Andria

La Salernitana ha aggiornato il proprio organigramma alla voce "marketing e comunicazione". Da alcune ore, sul sito ufficiale del club, la casella non è più riempita con Mara Andria.

Le dimissioni

Dopo un periodo di riflessione, la professionista salernitana avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. Stretta collaboratrice del presidente Danilo Iervolino, Andria è stata figura di riferimento e tra quelle apicali del club fin all'insediamento di Iervolino al timone del club. Prima le salvezza 7%, lo scorso 22 maggio, poi il ritiro in Austria e in Turchia all'inizio del campionato e durante la pausa per i Mondiali. Da alcune settimane le riflessioni hanno preso il sopravvento fino alla decisione comunicata al presidente Iervolino e all'amministratore delegato Milan.