La Salernitana aspetta Bigon: ore decisive per la scelta del diesse

La Salernitana chiama Bigon, direttore sportivo in pole position, e fissa un appuntamento ad inizio settimana per squadrare il foglio, il nuovo progetto granata. Dopo la separazione da Sabatini, patron Iervolino (rientrato a Capri dopo un viaggio a Cannes) è pronto a presentare al dirigente in uscita dal Bologna (corteggiato anche dal Parma) il contratto biennale e il nuovo progetto sportivo.

Lo scenario

C'è una data: l'appuntamento dovrebbe prendere forma a Napoli, negli uffici del patron, l'8 giugno. Si proverà ad anticipare di 24 ore ma Bigon si è riservato qualche ora di riflessione dopo il primo approccio telefonico. Innanzitutto ne ha parlato con il suo collaudato gruppo di lavoro. Con sé porterà Marco Zunino, l'uomo dei dati, dello scouting, il prezioso coordinatore. Lavora pure con altri due elementi, insomma vorrà a propria volta presentare alla Salernitana la propria squadra. A Bologna aveva avuto l'intuizione di Hickey e poi di Tomiyasu. A Bologna, in precedenza, aveva gestito anche Verdi che fu prelevato dal Milan e poi rivenduto al Napoli con una ricca plusvalenza. Proprio a Napoli, dov'era approdato con Mazzarri che lo aveva voluto anni prima come proprio team manager a Reggio Calabria, ha gestito Cavani, che fu un colpo di De Laurentiis, poi Koulibaly, Mertens, Ghoulam, Callejon. La Salernitana attende la fumata bianca. Bigon in pole position, in largo vantaggio rispetto a Sogliano, Petrachi, Meluso.