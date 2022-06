Salernitana, ricomincia il toto-diesse: Iervolino riunisce gli stretti collaboratori

Cercasi direttore sportivo: l'incontro con Bigon ha prodotto la fumata grigia e il club del cavalluccio marino ha avviato di nuovo il casting. Sogliano, Mirabelli e Perenitti erano cognomi già presenti sul taccuino. Marchetti sarebbe la candidatuta nuova, Tosto una "voce" del cuore. E' questa la sintesi di una notte di riflessione.

Il cronoprogramma

Oggi il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, incontrerà l'amministratore delegato Maurizio Milan e gli stretti collaboratori a Napoli. Il club granata serra i ranghi per individuare "l'innovatore". Questa è la definizione che filtra, questo è l'obiettivo della società: vuole un uomo azienda, gli affida facoltà di individuare calciatori dopo essersi relazionato con l'allenatore ma avoca poi a sé, come proprietà il compito di sviluppare la trattativa nei dettagli economici e con i procuratori. Perinetti era stato in ballottaggio con Sabatini, a gennaio, e poi era stato contattato dopo il pareggio casalingo con il Bologna, insieme a Sogliano. Sondaggi, approcci, il piano B di rilancio e ripartenza che pareva inevitabile agli occhi del patron. La Salernitana, invece, ha rimontato e si è salvata, Sabatini ha concluso la stagione e gli era stato prospettato il rinnovo del contratto, prima del nuovo e definitivo strappo che si è consumato a proposito della procura da corrispondere all'agente di Coulibaly. La ricerca, quindi, è ripartita, con Bigon non ci sarebbe piena intesa sui programmi, il casting continua.