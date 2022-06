Salernitana, la rottura con Iervolino è ufficiale: Sabatini se ne va

Walter Sabatini e la Salernitana si separano. Il divorzio tra il club campano e il direttore sportivo era nell'aria da giorni, ma oggi è stato reso ufficiale dalla società attraverso un comunicato: "L'U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l'impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali".