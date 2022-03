L'ombra del gigante: la Salernitana prepara il nuovo contratto di Djuric

Due anni di contratto più opzione di rinnovo per la terza stagione. La Salernitana sale ad alta quota e dice sì al gigante Milan Djuric, il centravanti bosniaco. Milan adesso è un punto di riferimento per la prima linea granata. Il suo contratto, in scadenza a giugno di quest'anno, sarà a breve rimodulato. C'è già l'intesa e la fumata bianca è stata confermata dal direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini.

Lo scenario

"Stiamo preparando un'offerta per Milan Djuric. Non c'è problema per lui, è un giocatore che vogliamo tenere - ha detto il direttore sportivo - Base di due anni. Valutiamo una eventuale estensione per un terzo".

La stagione

Djuric è l'autore dell'ultimo gol pesante della Salernitana allo stadio Arechi. Lo ha realizzato di testa contro il Genoa, lo scorso 2 ottobre. Sempre sotto la curva Sud Siberiano, ha messo a segno anche un altro bellissimo gol in tuffo, contro il Milan. Allo stadio Meazza, contro l'Inter, è stato il capitano della Bersagliera, in assenza di Ribéry.