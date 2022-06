Prove di rinnovo: la Salernitana si riavvicina a Djuric

Due metri sopra... gli avversari: Djuric e la Salernitana si riavvicinano, c'è disgelo tra le parti e il centravanti granata, in extremis, potrebbe (il condizionale è d'obbligo) anche firmare il nuovo contratto. Dopo il periodo di stallo della trattativa - l'ex diesse Sabatini aveva inviato un messaggio al procuratore chiedendogli di decidere immediatamente - il dialogo è ripreso nonostante la corte serrata del Besiktas e di altri due club inglesi. La richiesta di Djuric è tre anni di contratto. Le parti non sono più lontanissime.

Il matrimonio di Verdi

Lo scenario

Djuric è stato il centravanti, la boa, il giocatore prezioso sfruttato nelle sponde, nei lanci lunghi, nelle rimesse laterali, il giocatore "non clonabile" che Davide Nicola, mister salvezza, ha utilizzato come punto di riferimento dell'attacco, quercia secolare quando Mikael non si è inserito. Djuric, che è finito anche nelle preghiere scolastiche dei bambini durante l'ora di religione, è stato l'autore della prima vittoria casalinga in campionato della Salernitana contro il Genoa, ha segnato a Verona, contro il Milan in casa, contro la Fiorentina, ha servito assist preziosi a Marassi per Bonazzoli ed a Bergamo per Ederson. Ha concluso la stagione da capitano. Djuric è Djuric. La Salernitana vuole riavvicinarlo alla casacca granata e prova strenuamenti a trattenerlo, insieme a Bonazzoli e allo sposo Verdi.