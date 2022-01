Salernitana, è il giorno di Walter Sabatini: "Non sono mai retrocesso, spazio alla squadra usa e getta"

E' il giorno di Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana. Si presenta con le idee chiare e un orizzonte necessariamente accorciato dalla classifica dei granata e dall'emergenza. Il dirigente srotola lo sciarpone granata. Il presidente Danilo Iervolino è in video conferenza mentre il club comunica in uno stringato bollettino medico la notizia della sopraggiunta positività al Covid per un tesserato, al termine del giro di tamponi. Un altro compagno di squadra, invece, si è negativizzato ed i contagiati al momento in squadra sono sei. Sabatini eredita da Fabiani una squadra senza il terzino destro (Veseli unico giocatore di ruolo, secondo Colantuono) e senza il facitore di gioco. Mancano anche un difensore centrale e il bomber. Tutto e subito, ma non sarà agevole. Il tesoretto, il grimaldello per convincere i giocatori in questo momento a sposare la causa granata sono la vittoria di Verona e le due partite sub iudice, che la Salernitana, attraverso il proprio legale Eduardo Chiacchio, sta provando a trasformare in partite vere, rimettendo il pallone a centrocampo contro Udinese e Venezia. Tutto e subito: Walter Sabatini si è presentato alla stampa, pochi giorni dopo l'annuncio della propria nomina.

Le prime dichiarazioni ufficiali

La carica umana e il carisma del direttore Sabatini mi hanno conquistato. Sarà il plenipotenziario del settore tecnica. Strategia e visione sono sotto gli occhi di tutti. Lui è il primo campione che abbiamo presentato a Salerno. Confido in lui, siamo stati lungamente al telefono insieme. Affidiamo a lui le nostre speranze. Avanti tutta". Questa l'investitura di Iervolino. Il diesse comincia con un "bentrovati". Parla di accoglienza come "stimolo straordinario, per rendere tangibile una forte attrazione che la squadra sviluppa nei confronti della città. Lo sapevo già ma a volte c'è bisogno di cose plastiche per capire in quale avventura e guaio una persona si va a ficcare. Ho avuto tante avventure ma non penso di stare qui per andare altrove. Avevo velocità e tecnica da calciatore ma avevo un piccolo problema: giocavo al contrario, non capivo il calcio e questo mi ha reso la vita più semplice da dirigente. Una volta feci arrabbiare Niels Liedholm: lo feci giocare in dieci pur di non vedermi più in campo. Il mio mestiere è generare gioia. Ho raccolto tante soddisfazioni e quando ho visto risultati in festa, ho gioito. So perfettamente che sarà un capitolo sportivo della mia vita molto impegnativo ma non mi sento al capolinea, anzi. Il programma non posso farlo io, deve indicarlo il presidente, che ha dato dimostrazione di saper costruire la fortuna sua e di questo club. Sono davanti ad una grande responsabilità: non voglio retrocedere e non sono mai retrocesso. Mi ucciderebbe la retrocessione e non voglio essere ucciso. Va detto però che l'arimtemtica è questa e che la situazione è poco meno che tragico. Ci credo, però, fino all'ultimo tuffo. Voglio salvarmi insieme al club, alla struttura, all'allenatore, ai calciatori. So che mi ridono dietro e che le concorrenti per la salvezza dicono ma che c...o dite, siete già fare. Il presidente ha parlato di istant team. In questo momento non c'entrano niente i programmi. Adesso di serve una squadra pronta all'uopo. Senza essere irriverente, occorre una squadra usa e getta. Preciso che non sopporteremo e non sopporterò i giocatori alle prese con i problemi psicologici e con i dolori del giovane Werther. Arriveranno i giocatori il prima possibile, non sono certo di farcela per domenica. Mercoledì avremo con il presidente di chiudere a Roma due-tre giocatori non dico decisivi ma già importanti per affrontare la prossima partita che non è una passeggiata. Non butto via questa squadra, non posso cancellarla da oggi a domani: chi sottoscrivereà con noi questo patto fatto non di parole ma non di comportamenti, fa al caso nostro". Le strageie di mercato: "Non ce la faccio ad affrontare una sessione di mercato senza giovani, almeno due o tre, ma saranno solo testa di ponte. Adesso ci serve gente - tre, quattro giocatori - che in campo non hanno parenti, amici, lega,mi sentimentali. Gente che fa la battraglia: questo è quello che ci serve".

Il rapporto con Colantuono e il ruolo di Simy e Ribéry

"Stava andando a firmare un altro contratto con un'altra squadra. Gli dissi di non firmare lì, perché gli avrei dato gli stessi soldi a San Benedetto del Tronto. Ha vinto il campionato lì come calciatore e poi ha fatto l'allenatore. Ho affetto nei suoi confronti ma adesso l'affetto non me lo posso pernettere. Vediamo che energia e che motivazioni ci metterà. Vediamo cosa otterrà. Vincere non è soltanto fare la partita striminzita o rubacchiare la partita. Bisogna vedere anche come si sta in mezzo al campo". I singoli: "Simy ha goduto lungamente della mia stima. Ammetto che Simy della Salernitana mi ha deluso ma sono pronto a ricredermi. Vedrò tutti gli allenamenti: è mio vizio e virtù. Simy così com'è non basta e non serve. Ci deve mettere più cattiveria e determinazione, altrimenti non serve più. Tocca a lui: più cattiveria e determinazione". I numeri: "Verranno cinque, sei giocatori. Ma prima devo parlare con la squadra. Parlerò con loro brevemente. Un gruppo non soppporta discorsi oltre i vencinque secondi ma io sono maestro di sintesi e dirò che chi non è votato alla causa, chi non getta il cuore oltre l'ostacolo, non fa al caso nostro. Parlerò ancora con l'allenatore ma l'ho già fatto. Mi ha fatto la sua valutazione su problemi generali e collettivi". Il ruolo di Ribéry: "E' un campione e si comporterà in questo modo. Fisserò un appuntamento con lui, anche domani, perché ha bisogno di sentire vicino la società". L'allenatore? "De Rossi non può arrivare perché non abilitato a farlo. Non può arrivare. Però non mi parlate di allenatori, se c'è Colantuono con me nello spogliatoio da martedì".

Il personaggio

"Vado a dormire non prima delle 4, faccio la doccia alle 3,30. Mi addormento quando sta già arrivando un po' di luce. Adesso da quando sono alla Salernitana dormo dopo mezzanotte e vado avanti fino alle 7. Solo gli inquieti sanno quanto è difficile sopravvivere alla tempesta ma non possono farne a meno. Abbiamo 8 giorni per fare il mercato e la quota salvezza storicamente è stata sempre intorno ai 40 punti. Il budget c'è ma il presidente sa bene che se porti i giocatori ed è patrimonio e poi scendi in Serie B il patrimonio si azzera. Non mi ha mai detto non spendiamo i soldi e non mi ha mai detto spendiamo 50 milioni ma io gli avrei detto di no perché non si fa così il calcio, altrimenti ci si procura il precipizio. A questa latitudini - vi assicuro - ci sono competenze".