Mercato Salernitana: arriva Ederson, Gondo alla Cremonese

Altro rinforzo per la Salernitana. Si tratta di José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson, centrocampista brasiliano classe '99 che arriva a titolo definitivo dal Corinthians. Per lui contratto fino al 2026. La società granata comunica "di aver raggiunto l’accordo con il S.C. Corinthians Paulista per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026".

Il club granata comunica contestualmente "di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Cremonese per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ‘96 Cedric Gondo".