Salernitana, è ufficiale: addio a Ederson, quadriennale per Lovato

La Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Ederson José dos Santos Lourenço da Silva. “La società - si legge in una nota - ringrazia Ederson per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi, per l’impegno profuso e per aver contribuito al mantenimento della massima serie e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

La new entry

Sempre la società granata, fa sapere di aver raggiunto l’accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo Lovato. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027.