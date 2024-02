Non basta Weissman: la Salernitana perde la quarta gara di fila in casa, Inzaghi a rischio

Una mazzata tremenda: la quarta sconfitta consecutiva in casa e il blitz dell'Empoli all'Arechi è consegnato dalla Salernitana disunita, sfilacciata, non organizzata, priva di idee, animata solo dal colpo di testa di Weissman. L'inzuccata dell'israeliano aveva illuso ma l'Empoli ha legittimato, a tratti ha anche palleggiato. "Vedremo se il gioco di Inzaghi sarà redditizio", aveva dettp Sabatini in conferenza, lo scorso 23 dicembre. Adesso il baratro è vicinissimo: la Salernitana è schiacciata sul fondo. Non c'entra solo l'allenatore, non è colpevole di tutto, ma di sicuro è grave perdere 4 gare di fila in casa, è gravissimo e letale perdere gli scontri diretti all'Arechi contro il Genoa e contro l'Empoli.

Lo scenario

L'allenatore della Salernitana è a rischio esonero. Inzaghi aveva annunciato: "Faremo la partita". Resta un proclama della vigilia. Il campo, invece, restituisce una squadra piatta, che corre all'indietro e che non si accende neppure con le proprie individualità. Un po' per abitudine e un po' per assenza idee, la Salernitana decide di lasciare il pallino del gioco in mano all'Empoli. Attende, ma il problema è che non sa farlo, perché le manca equilibrio. Così l'Empoli soffoca le poche fonti di gioco - da Candreva a Kastanos, poi le incursioni di Basic - e costringe i granata ad appoggiarsi a Boateng, che innesca dalle retrovie la circolazione di palla. Lenta, scontata, prevedibile: mai una verticalizzazione, la Salernitana corre sempre con la faccia rivolta alla propria porta. C'è un break al 15', che lascia ben sperare: Basic ruba palla e lancia Candreva ma il numero 87 dei granata si fa imbrigliare.

La doccia gelata

L'Empoli è più lucido, più vispo, martella sulla propria fascia sinistra, esibendo il bravo Cambiaghi con Cacace alle sue spalle. Proprio dal cross di Cambiaghi, che pare innocuo, nasce la spizzata beffarda e involontaria di Zanoli che fa impennare il pallone. Ochoa può solo guardare: 0-1 al 23'. Al 28' c'è anche la frittata di Bradaric. Dal calcio d'angolo per la Salernitana, nasce la giocata sbilenca del croato che stoppa male e manda in porta Cerri. Zanoli si fa perdonare ed è bravo nella chiusura in diagonale. Ancora Empoli nella metà campo della Salernitana, che resta bloccata e monocorde: cross teso di Cacace, Cerri anticipa in tuffo Boateng e il pallone sibila alla destra di Ochoa.

La reazione

La Salernitana si sveglia tra il 38' e il 45': dapprima Dia si gira in area e indirizza all'angolo basso alla sinistra di Caprile (fuori di un soffio), poi il portiere dell'Empoli è prodigioso sul tiro di Kastanos. Nel frattempo piove sul bagnato - infortunio al piede per Pierozzi - e Inzaghi deve rimescolare le carte decidendo di schierarsi a quattro in difesa con Weissman centravanti. Cambia il modulo: 4-2-3-1, Dia sottopunta alle spalle dell'israeliano, Candreva e Kastanos larghi sulle fasce.

La ripresa

Inzaghi esclude Zanoli, che è ammonito. Al suo posto c'è Sambia. Che al 12' scodella il cross con discreta forza. Bradaric non prende la responsabilità del tiro al volo di sinistro e serve di piatto Dia che calcia in caduta (fuori). Ancora sostituzioni per i granata: un'ora di gioco per Boateng, sostituito da Pirola, e per Kastanos, rimpiazzato da Tchaouna. Crossa ancora Sambia al 15': impatta Maggiore in area ma il colpo di testa è fuori misura. L'Empoli però si riorganizza subito e Cacace, liberato da un altro errore di Bradaric mulina il tiro di sinistro a giro che spaventa Ochoa.

Gol granata e beffa Empoli

Al 24' la Salernitana pareggia. Ci pensa Weissman con lil colpo di testa giusto a valorizzare il cross di Candreva. Bella elevazione e frustata di collo, pallone nell'angolo alla destra di Caprile. Sospinta dai propri tifosi, la Salernitana potrebbe ribaltare tutto ma l'ennesimo episodio fotocopia - incrocio tra i piedi, tacco di Pellegrino sul piede di Fazzini - propizia al 42' il calcio di rigore che Niang trasforma spiazzando Ochoa. Al 48' cala il sipario. L'Empoli si fionda in contropiede con Cancellieri che mette a sedere Pirola e fa 1-3.