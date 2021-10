Arriva l'Empoli allo stadio, la Salernitana deve vincere

Squadra in casa

I risultati provenienti dagli altri campi autorizzano a sperare: il Genoa è finito ko a Torino (3-2) e lo Spezia ha perso 2-1 il derby ligure, contro la Sampdoria. Dunque è tutto nei piedi dei giocatori di Colantuono: chi potrà scendere in campo - la Salernitana è decimata dagli infortuni - dovrà battere l'Empoli per ritornare in corsa salvezza. Sono stati venduti quasi 11mila biglietti. Franck Ribéry, reduce dall'infortunio alla caviglia, ritorna nell'undici base.



Le formazioni



Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gagliolo, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy. A disp. Fiorillo, Russo, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Aya, Zortea, Obi, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. A disp. Ujkani, Ismajli, Fiamozzi, Luperto, Parisi, Haas, Di Francesco, Stulac, Asllani, Mancuso, Cutrone, La Mantia. All. Andreazzoli