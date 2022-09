Rimpianti Salernitana, la voce dei tifosi: "Potevamo vincerla"

È finita 2-2 tra Salernitana ed Empoli e i tifosi pesano il punto conquistato collocandolo sulla bilancia dei sogni e del futuro. Se si pensa alla salvaguardia della categoria, senza voli pindarici, è un punticino pesante (l'Empoli da diretta concorrente l'anno scorso ha concesso solo l'1-1 allo stadio Castellani e sbancò l'Arechi), di continuità e consolidamento, che allunga il brodo della classifica. Se si allunga lo sguardo verso una prospettiva più intrigante, bisogna invece riflettere sulla partita ribaltata e poi rimessa nelle mani dell'Empoli, un po' per sfortuna, un po' perché alla terza partita in 8 giorni il serbatoio era mezzo vuoto e un po' per difficoltà di gestione. Con la finestra già spalancata su Juventus-Salernitana, i tifosi commentano l'ultimo match.

La voce dei tifosi

Punto guadagnato o due punti persi? "Direi la prima opzione - risponde Mario De Rogatis - considerato il gol mancato da loro al minuto 94, che avrebbe avuto il sapore di beffa. Il timido approccio iniziale alla gara dei granata è dovuto comunque ai grandi meriti ed alla spavalderia dell'Empoli, che nel primo tempo ha vinto ai punti. Non ho capito la sostituzione di Mazzocchi, un autentico trascinatore. Lo avrei lasciato in campo, spostandolo a destra e facendo rifiatare Candreva. Certo, già pregustavo, in una condizione estatica, un +6 sulla terz'ultima in classifica, ma va bene comunque aver dimostrato personalità e autorevolezza. Guardare oggi la classifica ha poco senso. Antonio Positano: "Abbiamo gettato al vento due punti. Avevamo il controllo totale della partita e ci siamo specchiati. I punti vanno portati a casa e le inutili rabone lasciamole agli altri. Comunque avanti con la prossima". Il pareggio è giusto? Il commento di Mimmo Rinaldi: "Forse sì, lo è. Nel primo tempo l'Empoli ci ha imbrigliati e solo il gol dal piede non buono di Mazzocchi ci ha salvato... Secondo tempo più di marca granata, dopo il 2-1 forse la potevamo anche chiudere. Non è andata così. Non ho capito il cambio Daniliuc per Gyomber. È come se per un attimo avessimo scollegato i cavi dalla batteria. Ma è solo una mia opinione". Paolo Toscano: "Purtroppo siamo scesi in campo con il giusto piglio soltanto nel secondo tempo. Avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio e non cercare sempre la profondità visto che molti giocatori erano stanchi. Tuttavia la reazione che ha avuto la squadra ci fa ben sperare per il futuro". Ciro Troise accende i riflettori sulle statistiche e forse vede anche... azzurro: "Quarto risultato utile consecutivo. Avanti così. Mazzocchi eccezionale".