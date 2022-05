La carica dei 6mila: la Salernitana giocherà ad Empoli nello stadio granata

La carovana granata continua ad ingrossarsi: non meno di seimila tifosi raggiungeranno Empoli sabato pomeriggio, pronti a sostenere la Salernitana nella sfida che mette in palio la salvezza, probabilmente decisiva. Sono state subito esaurite le scorte del settore curva Nord Ovest, che era stato aperto agli ospiti, in via straordinaria, per soddisfare l'ondata di richieste giunte all'Empoli.

Riflessioni in corso

La Questura riflette sull'apertura di un altro settore, tribuna laterale Nord. L'orientamento, fino a ieri pomeriggio, era lo stop alla prevendita per i supporter granata: gestire un flusso enorme di persone, in uno stadio che in totale può contenerne 18mila, non è impresa agevole. Ai motivi di ordine pubblico, però, si sovrappongono... motivi di ordine pubblico: la Questura oggi dovrà valutare l'opportunità di concedere un ulteriore spazio, allo scopo di evitare commistione tra tifosi in altri settori e soprattutto evitare l'arrivo di tifosi della Salernitana senza biglietto, ipotesi che non può essere al momento scongiurata, ma che è stata fortemente sconsigliata. La Salernitana scenderà in campo prima delle altre pericolanti: la richiesta di patron Iervolino - garantire la contemporaneità anche per la penultima giornata di campionato - non è stata accolta dalla Lega Serie A. La squadra di Davide Nicola, dunque, scenderà in campo prima del Venezia e giocherà con una giornata di anticipo rispetto al Cagliari e al Genoa, che la inseguono. Lunedì, infine, giocherà la Sampdoria.