Addio al mister salvezza: la Salernitana esonera Davide Nicola

Nicola lascia dopo 18 partite: la Salernitana dice stop e lo esonera dopo il ko pesantissimo (8-2) rimediato domenica 15 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo. Ambiente in subbuglio, striscione e contestazione: Iervolino ha riunito gli stretti collaboratori e ha deciso di sollevarlo dall'incarico. In totale, 8 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte per il trainer piemontese, considerando anche il ruolino di marcia della passata stagione.

La nota del club

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Davide Nicola. La società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".