Summit Salernitana e ribaltone tecnico: Colantuono verso l'esonero

Manca solo il fiocchetto dell'ufficialità: un lungo summit Iervolino-Sabatini, presidente e direttore sportivo della Salernitana produce il ribaltone tecnico. Ore, anzi minuti contati per Colantuono, che sta per essere sollevato dall'incarico.

Lo scenario

Doveva conquistare 6 punti in 2 gare. Contro Spezia e Genoa, invece, ne ha afferrati solo 2. Orizzonte corto, la Salernitana non può più attendere. Settimane fa, era stato contattato anche Pirlo. Sondati Nicola, pista caldissima, e Pirlo. Castori, a busta paga, non è stato al momento contattato.