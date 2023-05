Il futuro del "comandante": Fazio si allena e la Salernitana pensa anche alla risoluzione

Palestra, giri di campo, timi segnali di ripresa. Il difensore argentino Federico Fazio, 36 anni e un contratto da 1,2 milioni di euro netti per un'altra stagione, ha giocato 13' nelle ultime 17 partite. Allo stadio Olimpico, da ex romanista contro la Lazio, realizzò il suo ultimo gol in granata. Era fine ottobre. Poi ha accusato noie alla caviglie e fastidi muscolari al polpaccio. In attesa di aggregarsi al gruppo giovedì, si allena a parte con il preparatore Laurino ed i fisioterapisti della Salernitana.

Il consulto e lo scenario

Fazio ha consultato lo specialista Santucci a Roma, a Villa Stuart. La sua caviglia è usurata ma il comandante non molla e vuole riprendere la propria attività agonistica dopo lo stop prolungato. Nel frattempo la Salernitana attende la conclusione del campionato per proporre anche una risoluzione contrattuale previa sostanziosa buonuscita. E' anche un discorso di monte ingaggi, di posti in lista e di opportunità. La Salernitana punta sui giovani Pirola e Lovato, che alla stregua di Botheim parteciperanno ai prossimi Europei Under 21. C'è anche Daniliuc e c'è anche Gyomber, il difensore esperto per il quale si farebbe uno strappo alla regola.