Fazio è di nuovo leader della Salernitana: 150 buoni motivi per vincere

Il ritorno del capitano, il ritorno del comandante. Federico Fazio ha sfruttato il giorno di riposo della squadra per lavorare il doppio: palestra, massaggi e soprattutto tanta corsa per prepararsi al suo ritorno in campo, domenica 9 ottobre contro l'Hellas Verona. La Salernitana adesso ha bisogno di lui: la difesa si riscopre formato gruviera, ha incassato 7 gol nelle ultime due partite e i difensori - bravi, di qualità ma anche giovani - necessitano di una guida in partite senz'alba. Salernitana-Verona lo è.

Lo scenario

Fazio, dunque, in campo e Gyomber probabilmente schierato nel terzetto al posto dui Bronn. La Salernitana si prepara a rafforzare gli ormeggi. Fazio non gioca dalla sfida alla Juventus, durante la quale fu anche espulso. Poi una fastidiosa dolenza alla caviglia sinistra lo ha costretto a ritardare il proprio ritorno in campo. E' il capitano e festeggerà contro il Verona anche le sue 150 presenze in Serie A, un lungo percorso iniziato con la maglia della Roma, ad agosto 2016.