La Salernitana femminile cade sul campo del Trastevere

Girone C

Serie C femminile

Serie C femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Trastevere Femminile

TRASTEVERE-SALERNITANA 6-0

TRASTEVERE: Di Tommasi, Colini, Percuoco, Ferrazza (15’ st Fatati), Pagano, Lore, Boldrini, Berarducci, Serao (23’ st Palescandolo), Felici, Merigliano. All. Frillici.

SALERNITANA: De Santis, Mele (35’ st Iuliano), Marino (7’ st Alfano), Apicella, Cammardella, Longo, D’Orso (1’ st Fragano), Falivene, Ferrentino (15’ st Cicchetti), Colonnese (20’ st Iuorio), Abate. All. Turco.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.

RETI: 2’ pt e 9′ st Serao, 15’ pt Boldrini, 21’ pt Percuoco, 29’ st Palescandolo, 39’ st Merigliano.

Al “Trastevere Stadium” la Salernitana Femminile viene superata dal Trastevere Calcio. Al 2’ le padroni di casa passano in vantaggio con Serao. Al 15’ arriva il gol del raddoppio di Boldrini. Al 21’ Percuoco trova il gol che manda le squadre al riposo sul 3-0. Al 9’ della ripresa Serao trova la doppietta personale. Al 29’ va in gol la subentrata Palescandolo. Al 39’ Merigliano sigla la rete valevole per il 6-0 finale.