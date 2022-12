Cartoline dalla Turchia: la Salernitana sfida il Fenerbahce in diretta tv

E' tempo di amichevoli di lusso per la Salernitana, in ritiro in Turchia fino al 15 dicembre. La squadra granata, che alloggia a Belek dall'8 dicembre, scenderà in campo oggi per affrontare il quotato Fenerbahce.

Diretta tv

A beneficio dei tanti tifosi granata che sono a casa ed aspettano di vedere all'opera i propri beniamini in gare ufficiali, la Salernitana farà prove generali nel pomeriggio di domani, 10 dicembre, in diretta tv. L’amichevole Fenerbahce – Salernitana in programma domani, sabato 10 dicembre, alle ore 16:00 locali (14:00 italiane) sarà trasmessa in diretta sul canale 203 Sky Sport Football.

Le prove

Nel frattempo l'allenatore Davide Nicola deve gestire tra i pali l'assenza dell'infortunato Sepe, rispolvera il modulo 3-5-2 e prova anche Maggiore in posizione di trequartista.