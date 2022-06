Luci all'Arechi, festa Salernitana: "Storia d'amore che non finirà mai"

Presenti ottomila persone allo stadio Arechi per la festa in onore dei 103 anni della Bersagliera. Gli ultras in curva Sud hanno srotolato un lungo striscione. Presente anche il patron granata, Danilo Iervolino, che ha parlato di trattative di mercato. La serata benefica pro Lilt si è aperta con l'anteprima italiana di Virginio. Il nuovo singolo, in uscita venerdì, si chiama "M'incanta".

Lo scenario

Prima della partita amichevole che opporrà le vecchie glorie della Salernitana alla Nazionale cantanti (rinforzata da Arturo Di Napoli), il patron della Givova Scafati Basket, Nello Longobardi, ha donato agli organizzatori la palla a spicchi autorgrafati dai campioni della pallacanestro. "Forza Salernitana", ha detto. Da un patron all'altro: il presidente Iervolino è arrivato a Marina d'Arechi a bordo del proprio yacht e ha presenziato alla festa di compleanno della Salernitana. Cavani è il sogno uruguaiano del patron granata e finché c'è margine, c'è speranza. Alla vigilia della "tre giorni di mercato" con l'ad Milan e il direttore sportivo De Sanctis, Iervolino ha parlato anche del centravanti: "Credo che Djuric resti - ha detto - è il simbolo, è un grande uomo, sempre vicino alle iniziative di solidarità". Sulla squadra: "Sarà attrezzata, briosa, frizzante. L'anno scorso abbiamo dovuto speculare con il gioco, adesso possiamo divertici".

Il saluto al pubblico

"103 anni e non li sentiamo. La Salernitana è in grande spolvero. Abbiamo una squadra che ha nei tifosi un vanto e una gioia incredibile. E' stata l'emozione più grande della mia vita. Il regalo non l'ho fatto il 31 dicembre ma l'ho ricevuto. Sono io a ringraziare Salerno". E adesso arriva il bello: "Tutti i tifosi ed io in primis sto scalpitando. Sono un imprenditore, un azionista e devo fare quadrare i conti ma stiamo pianificando, siamo pronti per un programma di lungo periodo, vogliamo i giovani e la qualità. Già in settimana ci saranno novità".