Dall'Arechi al centro storico: Salerno si tinge di GranatA, esultano il Governatore e il sindaco

"Complimenti alla Salernitana. Un grande finale di campionato nonostante la sconfitta all’ultima giornata vale la permanenza in serie A. Meritata sul campo, fino all’ultimo respiro": è questo il commento di Vincenzo De Luca che ha espresso entusiasmo per la notizia più attesa dai Granata. "Grande Salerno. Grazie Salernitana per questa felicitA'. Macte Animo", incalza il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "La Salernitana entrA di diritto nella storia del calcio con un'impresa eroica, un vero e proprio miracolo sportivo! - aggiunge il deputato Piero De Luca- Una squadra fantastica, un Mister straordinario, una tifoseria da brividi, una società incredibile e un Presidente unico. Grazie ragazzi, ci avete fatto vivere un'emozione indimenticabile. La storia continua".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, dall'Arechi fino nel cuore della città, in via Roma e nel centro storico, caroselli, fumogeni e lacrime di gioia tra tifosi di tutte le età: il sogno di Salerno si è avverato. I Granata hanno compiuto la loro mission impossible, restando in serie A. E poco importa ormai la sconfitta in casa con l'Udinese: tripudio di clacson, colori e sorrisi in città. La festA continua.