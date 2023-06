Avanti Bersagliera, la Salernitana compie 104 anni: è festa in città

"Bel bambino, per chi ti quest'anno in Serie A?". Risposta: "Per la squadra di mio nonno, per la squadra di mio padre. Ha la maglia granata e si chiama Salernitana". L'interlocutore incalza: "Sì, dicevo... per chi tifi quest'anno in Serie A?". il bambino punta l'indice verso il cuore, verso il simbolo del cavalluccio marino e scandisce in sillabe: "Sa-ler-ni-ta-na". E' emozionante che il 19 giugno, compleanno della Salernitana che oggi festeggia 104 primavere, continui a coincidere con la permanenza della Bersagliera nel salotto buono del calcio. La Serie A conquistata e difesa rende tutto più bello ma l'appartenenza, la tradizione, l'orgoglio, la passione e l'amore viscerale per i colori granata non conoscono categoria.

La festa

I nati al Vestuti, che il 18 giugno è stato tappezzato con striscioni storici, ricordano Prati, Tom Rosati, Zaccaro, De Vitis, Conforto, Vulpiani, Di Fruscia, Del Favero e poi Agostino Di Bartolomei, quest'uItimo protagonista della promozione catartica in B del 1990. Oggi, invece, i ragazzini inneggiano a Boulaye Dia, a Candreva. Non cambia il sentimento: la Salernitana è Salerno e Salerno è la Salernitana. Gli ultras Ums, come da tradizione, hanno organizzato una festa gioiosa e trasversale, che coinvolge tutte le generazioni e tutti i tifosi. "Appuntamento con la storia al Vestuti - scrivono - lì dove tutto è nato, lì dove affondano le radici del tifo granata. Il nostro "onorare e tramandare" ha l'intento di riportare alla memoria di tutti quello che è stato il nostro passato, strizzando l'occhio alle generazioni future, per creare anno per anno i tifosi del domani. Invitiamo pertanto tutti, a partecipare alla festa del 104° anno di fondazione della nostra Salernitana. Dopo l'esposizione degli striscioni storici e attuali all'interno del mitico stadio "Vestuti", il 18 giugno, spazio al corteo del 19 giugno alle ore 19,19, che si snoderà per le strade cittadine ed arrivo a Piazza Casalbore. Parteciperanno bambini, scuole calcio, giovani tifosi e meno, perché sia il "connubio perfetto"e la festa di tutti.

Saranno presenti tutte le delegazioni ultras della Curva Sud Siberiano, della tifoseria organizzata e rappresentanze dei nostri gemellati. Ognuno indossi il granata, il colore più bello che c'è! Siamo Salernitana e tifiamo Salernitana".