Il concerto granata e la carica di Mietta: "Vattene amore la canta Salerno"

Diecimila persone ai piedi di Sua Maestà la Salernitana. Piazza della Concordia diventa scrigno granata per contenere la passione popolare che esplode per la festa salvezza della Bersagliera. "Salerno comincia ad essere conosciuta anche per il calcio - dice Iervolino - perché stiamo facendo vedere che le cose le facciamo bene. Mi convinsi un anno e mezzo fa che era una cosa giusta da fare. Era il 31 dicembre". Gli cantano "Portaci in Europa". E lui risponde "grazie", spiegando che è l'anno di Sousa, un grande mister che ha dato gioco, entusiasmo, fraseggio, entusiasmo" ed è anche "l'anno di De Sanctis, un direttore sportivo che ha fatto un lavoro straordinario".

L'anno prossimo, sarà la terza volta di fila in Serie A.

Non era scontato: è come se fosse lo scudetto di Salerno. La squadra sul palco e la gente in piazza: è il link che voleva Danilo Iervolino al suo arrivo al timone granata, dopo un anno e mezzo si è tutto realizzato grazie ai gol di Dia, alle parate di Ochoa, ai 42 punti in classifica con una gara ancora da disputare a Cremona, grazie alla salvezza che all'improvviso è diventata quasi comoda, in "carrozza".

La serata

I cori degli ultras, l'orgoglio e la salernitanità, le note di Vattene Amore con Mietta, ma anche Napoleone (artista capaccese trapiantato a Torino e tifoso granata) e Grignani. Ecco le emozioni di Mietta: "A Salerno si sta bene, ricordo dei giorni bellissimi 33 anni fa. Questa è una città che è stata sempre in Serie A - dice la cantante - quando c'è stato il lockdown per il Covid, ricevevo messaggi di Vattene Amore da Salerno. Io questa canzone... non l'ho cantata stasera perché la canta Salerno, è un coro sontuoso, un'onda magica che ci spinge e ci travolge".

La Bersagliera riceve l'abbraccio della sua gente e presenta la prima maglia della prossima stagione. Sul palco, introdotti dallo speaker Luca Scafuri, spazio ai calciatori, Sousa, Iervolino, De Sanctis, il sindaco.

La notte dell'orgoglio granata ha avuto un nome dedicato: "Avanti Bersagliera night". Dispositivo di traffico in vigore dalle ore 16, sessanta steward impegnati, confermata l'ordinanza di divieto di alcolici.

Foto di Guglielmo Gambardella