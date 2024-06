La "melina" di Agostino e poi la festa: Salerno ricorda la promozione in B al Vestuti

Pioveva leggero, come se servisse lavare peccati espiati nell'inferno della Serie C. La pista era bagnata e le gocce d'acqua si mischiavano alle lacrime di gioia dei salernitani: Battara per Di Bartolomei, da Agostino a Ferrara, da Ferrara a Somma, poi Di Sarno, Di Battista e tutti gli altri. Al termine di una lunga melina e del più scintillante degli zero a zero, la Salernitana si congedò dallo storico stadio Vestuti con una leggendaria promozione in Serie B. Il 3 giugno 1990 sarà per sempre una data scolpita nella roccia: 34 anni dopo, i nati al Vestuti rendono gloria agli undici leoni guidati da Giancarlo Ansaloni.

La catarsi

Ci sono state storiche cavalcate promozione negli ultimi anni. Quella sofferta lotta "per salire", come si diceva una volta, poi messa al sicuro solo dal gol di Di Bartolomei a Brindisi, è rimasta nel cuore perché Salerno tolse il tappo e fu ubriaca di gioia per settimane intere, dopo tante stagioni di campionati vinti solo sulla carta. La colonna sonora, che è rimasta impressa sulla pelle dei supporter del cavalluccio marino è "Vattene Amore", che in realtà a Salerno ha un bizzaro sottotitolo, fino a diventare poi il nuovo copyright. "Trottolino amoroso" vale ancora oggi, resiste ad ogni stagione e campionato. Al triplice fischio, Virno Lamberti, storico dirigente, si girò verso la tribuna e urlo a Peppino Soglia: "Presidè, è fatta, presidè". 3 giugno 1990: una data in fondo al cuore.