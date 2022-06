Piazza Casalbore è cuore granata: cominciano i festeggiamenti per la Salernitana

Piazza Casalbore è cuore granata. Il decennale di fondazione del gruppo Ums, in agenda oggi, 18 giugno, dà il via anche alle celebrazioni per il compleanno della Salernitana, domani, 19 giugno. Nel frattempo lo stadio Vestuti si è trasformato in un parco giochi a cielo aperto: gonfiabili e mascotte accolgono i piccolu supporter della Bersagliera.

Lo scenario

Centinaia di persone si sono radunate "ai piedi" dello stadio Vestuti. Piazza Casalbore ospita un palco sul quale si alternano i protagonisti dell'epopea granata. Gli ospiti sono i salernitani De Cesare e Fusco, poi Ferrarese, Pisano, Di Napoli, Bombardini. Sono presenti anche alcune calciatrici della Salernitana femminile, Jerry Fezza per una mostra fotografica. Saranno mostrate alcune scenografie della curva Sud Siberiano in un video. E' previsto uno spettacolo luminoso (fontane colorate a fine serata, al rintocco della mezzanotte) per fare gli auguri a Sua Maestà la Salernitana. Dj Marco Montefusco, insieme ad un sassofonista ed un batterista intrattengono il pubblico. Gli ultras sono arrivati in corteo allo stadio. In mattinata, all'interno dello stadio, sono stati esposti gli striscioni storici dei gruppi ultras della curva Sud.