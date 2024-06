Striscioni e corteo: i tifosi preparano i festeggiamenti per i 105 anni della Salernitana

Era il 19 giugno 1919 ed i pionieri si radunarono in Corso Umberto I, civico 67, per cominciare la storia calcistica di Salerno, per il primo vagito della Salernitana. Mancano poche ore al compleanno numero 105 della Bersagliera, che va onorato a prescindere dalla conclusione amara del campionato, culminato con la retrocessione in Serie B. La passione è un'eredità di affetti, è trasversale alle categorie. Perciò gli ultras granata risponderanno in massa ai festeggimenti per la maglia granata, organizzati per i nostalgici del Vestuti ma anche per i bambini ai quali è riservata un'area giochi.

Il programma

E' stato curato nei dettagli dal gruppo ultras Ums. Si comincia il 18 giugno al Vestuti, che tornerà imbandierato come ai vecchi tempi grazie all’esposizione di striscioni ultras storici e attuali della Curva Sud Siberiano. Ingresso libero dalle 10 alle 21. Nel frattempo, alle ore 17, è in programma un mini torneo di calcio con la partecipazione delle scuole calcio cittadine sul terreno di gioco del Vestuti. All'esterno, invece, saranno predisposti gonfiabili per bambini e l'intrattenimento a cura della Star Animation. Alle 19:30, spettacolo di magia. Dalle 21 invece toccherà al gruppo popolare I Picarielli suonare e far ballare i presenti in piazza. Mercoledì 19 giugno, giorno del compleanno della Salernitana, i festeggiamenti proseguiranno con il raduno di ultras, tifosi e gruppi gemellati di altre tifoserie alle ore 18. Tutti faranno tappa in piazza della Concordia per la partenza del corteo dell’appartenenza con arrivo in piazza Casalbore, dove saranno distribuiti gadget ai bambini. Parteciperà la mascotte ufficiale del club granata, Hyppo. Alle 20:30 sul palco allestito all'esterno dello stadio Vestuti saranno premiate le scuole calcio partecipanti al torneo, mentre alle 21:30 inizierà lo spettacolo musicale con il dj set di Alexx, performance di Enzo Caravano e del rapper Klein. Art director Marco Montefusco. Dalle ore 22, con la presentazione da parte di Luca Scafuri Speakeruccio, la serata proseguirà con le esibizioni dei Disco Inferno, Tonico ’70 e Morfuco. A mezzanotte, infine, cori e torciata granata.