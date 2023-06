"Una data nella mente, una fede in fondo al cuor": corteo e festa per i 104 anni della Salernitana

"La mia lei ha 104 anni". Il tormentone, nel giorno del compleanno della Salernitana, è un "must granata". E' come dire "pane con la milza a San Matteo". Al rintocco delle 19.19, la data che riproduce anche l'anno di fondazione della Bersagliera, decine di tifosi, papà, mamme e figli al seguito, sono partiti in corteo da piazza della Concordia. Tappa allo stadio Vestuti per la grande festa in onore di Sua Maestà la Salernitana.

Il raduno

Proprio a Piazza della Concordia, dove la Salernitana di recente ha festeggiato la salvezza insieme a Mietta, Napoleone e Grignani, si sono radunate centinaia di persone. E' stato srotolato lo stendardo storico granata ed è stato condotto in giro per la città, in una sorta di processione laica. Cori da stadio, l'immancabile "Avanti Bersagliera", i fumogeni. C'erano anche le mascotte Granatielllo e Hulk ad allietare il 19 giugno dei più piccoli. Il corteo si è diretto allo stadio Vestuti, a piazza Casalbore, tempio del calcio cittadino prima di lasciare poi spazio allo stadio Arechi da giugno 1990, dopo la storica e catartica promozione in Serie B. Al vestuti, una delegazione della Salernitana ha atteso i supporter. Sono ricomparsi alcuni striscioni storici che erano stati già esposti all'interno dello stadio. Per un giorno (manca poco al gong della clausola di Sousa) nessuno ha pensato al calciomercato, alla squadra da allestire, al tecnico portoghese e ai gol di Dia. Oggi, 19 giugno 2023, occhi solo per lei: "Una data nella mente, una fede in fondo al cuor".