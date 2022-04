Salernitana-Fiorentina con il "dodicesimo uomo": biglietti a prezzi agevolati

Adunata granata, tifosi a rapporto. La Salernitana ha comunicato i prezzi dei biglietti d'ingresso allo stadio Arechi, in vista della sfida casalinga del 24 aprile, lunch match delle ore 12.30. Sarà una partita molto delicata sotto il profilo dell'ordine pubblico e la Salernitana ha deciso di portare tanti tifosi sui gradoni, previa "sforbiciata" ai prezzi. Innanzitutto il biglietto di curva Sud costerà 18 euro, quindi lo stesso prezzo (media partita) che è stato immaginato per i supporter che hanno aderito al mini abbonamento.

La precisazione

A compensazione, la Salernitana ha annunciato che i 2906 acquirenti dei mini abbonamenti avranno la possibilità di acquistare il tagliando d’ingresso per l’eventuale recupero della gara con il Venezia ad un prezzo sensibilmente ridotto. Doppia soluzione per gli Under 14: oltre alla possibilità di richiedere la gratuità nei Distinti (inviare e-mail a biglietteria@ussalernitana1919.it ; biglietti omaggio saranno emessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un solo Under 14 per nucleo familiare e saranno del settore Distinti. è fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto donna (madre); le richieste pervenute prima delle ore 15:00 martedì 19 aprile non saranno prese in considerazione; soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso), la Salernitana ha previsto anche biglietti Under 14, costo 2 euro, in curva Sud.

Gli altri prezzi

Distinti 30 euro, ridotto (donne, over 65 e under 14 euro 18); tribuna azzurra 40 euro (ridotto 24), tribuna verde 50 euro (ridotto 30), tribuna rossa 66 euro (ridotto 40). La vendita comincerà a partire dalle ore 15 di martedì 19 aprile saranno in vendita per ventiquattro ore con diritto di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Fiorentina in programma domenica 24 aprile alle ore 12:30 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 15:00 di mercoledì 20 aprile.