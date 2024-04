La Salernitana perde contro la Fiorentina, cantano gli ultras: "Che importa se è arrivata la retrocessione"

"Meritiamo di più", cantano gli ultras della curva Sud. Molto di più, almeno un tiro in porta: la Salernitana non è riuscito a regalare neppure quello. Spenta, sfiduciata, con la Serie B in tasca da due mesi, ha perso anche contro la Fiorentina, che ha sbloccato il risultato al 36' della ripresa con Kouame. Arrotonda Ikoné al quinto minuto di recupero. Non c'è più niente in questa Salernitana: c'è solo da finire il campionato. Manca solo l'aritmetica. Potrebbe arrivare anche prima di scendere in campo venerdì sera a Frosinone, se l'Udinese vincesse contro la Roma giovedì, approfittando dei 18' di gara da giocare, dopo la sospensione. Il presidente Iervolino è presente allo stadio Arechi nella gara che potrebbe addirittura certificare la retrocessione aritmertica dei granata in Serie B con cinque giornte di anticipo. La premessa sarebbe la vittoria del Frosinone a Torino, che non arriva. Perciò la Salernitana scende in campo con un doppio obiettivo: giocare per l'orgoglio e conquistare un risultato positivo che le potrebbe consentire di avvicinare almeno quota 18 punti, il record negativo detenuto dal Pescara in A, edizione 2016-2017.

La tattica

Colantuono riconferma la difesa a tre ma gli mancano molti stopper e quindi sceglie di schierare Pierozzi braccetto destro. Fazio e Pirola completano il pacchetto arretrato. I quinti sono Sambia e Bradaric, Basic e Legowski i mediani, Candreva (500 partite in A) e Tchaouna le sottopunte a sostegno di Ikwuemesi.

La cronaca

La scelta sbagliata di Tchaouna - contropiede da sinistra e tiro cross fortissimo ma sballato - poi il tiro telefonato di Ikoné: due sussulti, uno per parte, nei primi dieci partita di una gara caldissima sul fronte ordine pubblico, caratterizzata da scontri tifosi-forze dell'ordine prima del match. In teoria ci sarebbe un'ooccasione ulteriore per i granata a cavallo del 20', ma il condizionale è d'obbligo perché Bradaric dal limite dovrebbe convergere e calciare di destro ma sa farlo solo con il piede sinistro, perde un tempo di gioco e l'azione sfuma. La vera palla gol del primo tempo sonnacchioso la costruisce, invece, la Fiorentina: carambola in area di rigore granata, Duncan tira a botta sicura ma lontano dal palo sinistro difeso da Ochoa.

La ripresa

Ci vuole il migliore Ochoa - resta in piedi e allunga la mano sinistra - per fermare il diagonale di Sottil, liberato dal buco difensivo che crea Pierozzi. L'infortunio muscolare occorso a Pirola costringe Colantuono ad operare il primo cambio: al suo posto c'è Pellegrino. Candreva è protagonista di una partita incolore: Colantuono lo sfila al 23' della ripresa insieme a Ikweuemesi. Al loro posto Martegani e Weissman. Arrivano applausi all'indirizzo di Mast'Antonio: un modo per celebrare il suo blasone e anche per congedarsi tenendo conto di tutto il suo percorso in granata. La curva Sud Siberiano intona il coro dell'orgoglio e dell'appartenenza, sulle note di Maledetta Primavera: "Che importa se è arrivata la retrocessione. Che vuoi che sia... in ogni categoria... Salernitana, io non vivo senza te". Dopo la parata di Ochoa su Ikoné, la solita, soporifera Salernitana porge il fianco al gol della Fiorentina. Minuto 36 della ripresa: il cross di Ranieri è leggibile e lento, ma Pellegrino si fa superare nello stacco da Kouame che di testa scavalca Ochoa. Dopo l'ennesima parata di Ochoa, cala il sipario nell'ultimo minuto di recupero con Ikoné. Finisce 0-2: Salernitana come un fantasma, proprio come la ritraggono i tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, vestiti con un lenzuolo bianco e la scritta B.