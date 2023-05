Sugli spalti ci saranno 18mila tifosi, Sousa e Candreva: le formazioni di Salernitana-Fiorentina

L'allenatore portoghese, squalificato, deve rinunciare al suo giocatore di maggiore esperienza, costretto a fermarsi per un risentimento al polpaccio. Nella Fiorentina non c'è Amrabat. Granata in serie positiva da nove turni, viola con il secondo miglior rendimento del campionato nelle ultime dieci partite