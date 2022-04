Violenti in azione: scontri tra tifosi prima di Salernitana-Fiorentina, intanto le formazioni in campo

È accaduto in strada, nei pressi di una nota pizzeria cittadina: circa 70 tifosi della Fiorentina sono scesi da un pullman e due minivan per cercare un contatto con i Granata. E lo hanno trovato: ad attenderli c'erano supporter della Salernitana. La polizia ha respinto i facinorosi con carica di alleggerimento, mentre un elicottero in volo ha vigilato sulle operazioni delle forze dell'ordine. Petardi, lancio di oggetti e motorini a terra: diversi i tifosi incappucciati entrati in azione per creare la rissa, subito sedata all'esterno dell'Arechi.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Djuric, Verdi. A disposizione: Belec, Russo, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Saponara, Ikoné, Terzic, Piatek, Odriozola, Bianco, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Davide Massa di Imperia (Tegoni-Colarossi). IV Uomo: Camplone di Pescara.

VAR: Mazzoleni

AVAR: Mondin

DIRETTA: Dazn/Sky Sport