Salernitana, adunata ultras: "Scenografia con i coriandoli"

Tutti allo stadio, domenica 24 aprile, alle ore 12.30, contro la Fiorentina. L'invito all'adunata arriva dagli ultras della curva Sud Siberiano, che hanno organizzato effetti speciali. Attraverso il megafono dei social network, hanno annunciato scenografia da grande evento.

L'attesa

La curva Sud è già esaurita. Mentre prosegue la caccia al biglietto negli altri settori, ecco il messaggio degli ultras: "... con la rabbia di chi è più forte. E adesso? E adesso come lo spieghi che le nostre speranze, i nostri sogni sono li a portata di

mano? Noi ultras ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai mollato. L'abbiamo sempre sostenuta. Noi inguaribili romantici. Ma questi ultimi quattro giorni adesso danno sostanza ai nostri sogni, consapevolezza alle nostre speranze, che ti fanno capire che il destino non è segnato,che ti danno la dimensione che lo spettacolo che finora abbiamo dato sugli spalti, la voce lasciata in ogni angolo d'Italia è servita a rimanere in vita!!! Stiamo preparando uno spettacolo fatto di coriandoli che saranno distribuiti in tutti i settori dello stadio. Ci saranno dei responsabili in ogni settore che vi daranno istruzioni - spiegano gli ultras attraverso un lungo post su Fb -

Attendete un segnale dalla curva, prima di lanciarli. Domenica, tutti compatti, decisi, ostinati, guidiamoli alla vittoria. Ci vediamo sugli spalti con una sciarpa e/o un vessillo granata. Coloriamo l'Arechi per realizzare un'impresa che resterà nella nostra storia". Poi la chiusura che fa riferimento ad una frase celebre di Carmine Rinaldi, il Siberiano: "Quella è nostra, è la nostra vita, la Salernitana...".