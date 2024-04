Disastro Salernitana, la voce dei tifosi: "Aspettiamo sempre la programmazione"

"Che importa se è arrivata la retrocessione" è il tormentone di questi giorni, di queste ore. Gli ultras cantano a squarciagola per ribadire il proprio attaccamento alla causa granata. Mentre la Digos lavora alacremente alla identificazione dei protagonisti degli scontri che hanno macchiato la vigilia di Salernitana-Fiorentina (ci sono fotografie e video, il cerchio sarà chiuso in modo molto veloce), la parte sana del tifo granata attende con impazienza il reset della stagione-incubo e la programmazione. Preoccupa soprattutto la programmazione: "La Salernitana - dicono - sta accumulando ritardo".

La voce dei tifosi

Manca solo il colpo di grancassa dell'aritmetica. Addirittura potrebbe materializzarsi prima di scendere in campo a Frosinone, perché l'Udinese ha un jolly di 18' nel recupero contro la Roma e se vincesse il 25 aprile, renderebbe inutile anche la trasferta dei granata in Ciociaria. Il commento di Mario De Rogatis: "Il disastro continua, in attesa di conoscere le intenzioni della società. Nel frattempo assistiamo sconcertati alle prestazioni di calciatori che sembrano trovarsi in campo per puro caso, senza un filo conduttore, privi dei primordiali fondamentali calcistici, quali il cross, lo stop, il giro palla e il colpo di testa. Due sole vittorie in una stagione - e tali resteranno - mettono i brividi. Diventa tutto incommentabile, al punto che ricomporre i cocci per la prossima stagione e ritrovare l'entusiasmo perduto saranno compiti davvero ardui". Mimmo Rinaldi: "Commentare o non commentare this is the problem. Ma sì, dai, commentiamo: stillicidio, tortura, sofferenza, insofferenza, approssimazione, indegni e inopportuni. Tutti questi aggettivi rendono l'idea di quello che abbiamo dovuto sopportare. Colantuono e i suoi proclami non cambiano la storia di uno scempio annunciato. Così come stiamo annunciando che abbiamo già perso tempo anche per il prossimo anno compromettendo già forse la prossima stagione. Ci siamo piegati a libretto una retrocessione senza un coro contro sua santità: solo 4 striscioni e nulla più. Per questa mortificazione non basteranno le scuse, non sarà mai perdonato. Mai". Paolo Toscano: "Niente altro da aggiungere ad una stagione cominciata male e finita peggio! L’agonia sembra non finire mai. Questa retrocessione fa male, ma fa ancor più male la confusione e la mancanza di chiarezza da parte della società. Che Dio ce la mandi buona!". La chiosa di Ciro Troise: "Direi che possiamo iniziare a studiare le trasferte per il prossimo anno".