Salernitana, le grandi manovre: via Fabiani, Sabatini è pronto

Walter Sabatini ha accettato la proposta del presidente della Salernitana Danilo Iervolino e sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Il dirigente umbro, che nei mesi scorsi è stato vicino al Genoa, firmerà un contratto di sei mesi e sarà operativo da subito per cercare di rafforzare la rosa di Stefano Colantuono, ultima in classifica.

L'ex direttore sportivo ha già in mano la risoluzione contrattuale con incentivo all'esodo. Sabatini, ex Roma e Bologna, sarà allo stadio sabato, in occasione di Lazio - Salernitana