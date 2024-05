Il futuro della Salernitana: il fondo americano farà la proposta d'acquisto a Iervolino

Il 29 maggio terminerà la due diligence avviata dal fondo americano che è interessato a rilevare la Salernitana, acquistandola da Iervolino. Se l'esito delle verifiche economiche e contabili sarà positivo, il fondo formulerà la proposta di acquisto irrevocabile. Il closing, a questo punto, dovrebbe essere previsto entro un mese dalla chiusura della due diligence. Lo scrive il quotidiano Il Mattino, oggi in edicola.

Lo scenario

Quanto vale adesso la Salernitana? Il prezzo oscilla tra i 25 ed i 35 milioni di euro. Chi li copre, detiene il 100% della proprietà. Il fondo americano, in via preliminare, avrebbe chiesto a Iervolino e di riflesso all'uomo dei conti, l'amministratore delegato Maurizio Milan, un giro di vite alle cessioni, un capitolo al quale lavora al momento l'ad per quanto riguarda Coulibaly e Tchaouna alla Lazio. In aggiunta, l'entourage di Sabatini si occupa dei capitoli Dia, Bradaric, Lovato, Maggiore, Kastanos. L'obiettivo è anche farsi trovare pronti con il nuovo management, che subirà scossoni e rinnovi in tutti i settori. La priorità resta la scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, entro la prima decade di giugno. Dopo aver ufficializzato il ritiro a Rivisondoli attaverso il sindaco del comune abruzzese (dal 6 al 26 luglio, ma in realtà i granata dovrebbero traslocare già il 24 per evitare la sovrapposizione con il Napoli a Castel di Sangro), restano da sciogliere i nodi relativi alla gestione tecnico-sportiva, ma tutto discende dalla cessione delle quote. Il cerchio sarà chiuso entro il 30 giugno, quindi entro la chiusura del bilancio d’esercizio e l’inizio della nuova stagione calcistica (1 luglio). Il patron granata avrebbe già ricevuto un’offerta preliminare e non vincolante da parte del fondo americano, che ha al proprio interno interlocutori italiani. Ci sarebbe il suo gradimento di massima e una ipotesi - al momento una ipotesi e non una certezza - è che Iervolino stesso possa continuare da investire nel fondo. Maurizio Milan, invece, resterebbe nel board della società anche dopo la vendita della Salernitana.