La Salernitana e il futuro, parla Agnello: "Pronto a rilevare le quote azionarie"

La Salernitana cerca un'acquirenti, altrimenti sarà estromessa dalla Serie A , l'1 gennaio. Cerruti si è sfilato ma è - parole sue - sensibilizzatore di imprenditori. Tra questi c'è Francesco Agnello.

L'intervista

L'ha rilasciata al quotidiano Il Mattino. “Sono lusingato e onorato che qualcuno abbia pensato a me per un club come la Salernitana in una piazza straordinaria come Salerno. Finora non ho avuto nessun riscontro oggettivo di una cosa che, ripeto, mi inorgoglisce. So che Cerruti ha preso a cuore la vicenda, si sta attivando. Mi risulta che Cerruti sta radunando il meglio per Salerno. Sarei pronto comunque ad intervenire anche da solo, non mi spavento, neppure per il mercato di riparazione. Io voglio vedere il sole. C’è gente che invece si butta anche nei… sottoscala. A Salerno c’è il sole. Il giorno di Natale è il mio compleanno, faccio 57 anni ed ho deciso di rimanere a Roma. Posso solo dire che ho disdetto una piccola vacanza per rimanere nella capitale".