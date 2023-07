Prove di campionato: Paulo Sousa blinda la Salernitana per l'amichevole con il Frosinone

Sarà pure calcio d'agosto ma la sfida al Frosinone è un test che spalanca le porte sul campionato e sulla lotta salvezza. La Salernitana è ospite dei ciociari: il 29 luglio, allo stadio Stirpe con fischio d'inizio alle ore 18, la partita sarà il primo snodo importante della preparazione granata e sancirà anche i buoni rapporti che legano i club.

La formazione

Il campionato è ormai alle porte, mancano ventiquattro giorni. Non a caso Sousa ha chiesto allenamenti a porte chiuse (accadrà anche oggi a Fiuggi) per studiare la migliore formazione, molto vicina a quella che poi utilizzerà a Roma in campionato, dal 20 agosto. In attesa che ritorni Ochoa, in porta la Salernitana si affiderà ad un giovane portiere, uno tra Allocca e De Giorgio. Poi spazio a Lovato, Gyomber e Pirola (Fazio potrebbe alternarsi con Gyomber), a centrocampo Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen e Bradaric, le sottopunte Candreva e Kastanos, in attacco Botheim in attesa di Dia.