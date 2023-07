Visite mediche e sfida al Frosinone: è quasi campionato

La Salernitana dà il benvenuto alla nuova stagione sportiva. Lo fa attraverso un comunicato stampa che formalizza l'amichevole di Frosinone e poi pubblicando una serie di foto che documentano i primi test atletici dopo le visite mediche di rito, al centro sportivo Mary Rosy.

L'amichevole

Sì giocherà allo stadio Stirpe di Frosinone il 29 luglio alle ore 18. Il prezzo del biglietto d'ingresso sarà comunicato in seguito. Il Frosinone ha favorito anche lo svolgimento della seconda fase del ritiro a Fiuggi, presso il centro sportivo Capo I Prati, quando la Salernitana ha cercato soluzioni alternative a Rivisondoli dal 27 luglio. L'amichevole serve a ribadire, dunque, i buoni rapporti tra club ma anche a testarsi affrontando una rivale, appunto il Frosinone, che sarà matricola in A. Presenti al centro sportivo Mary Rosy non solo Bonazzoli - accigliato -, Bradaric, Bohinen, Sambia, Valencia ma anche Dia. Il bomber senegalese ha dribblato le domande dei tifosi sul proprio futuro. Sarà presente a Rivisondoli e poi chissà. Nel frattempo il club granata ha annunciato che la prima settimana di allenamenti in Abruzzo sarà a porte aperte. "La prima", come precisato dal club, lascia intuire che non lo sarà la seconda. Sousa parlerà in conferenza stampa il 10 luglio.