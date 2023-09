La Salernitana va all'assalto del Frosinone, Dia assente: le probabili formazioni

E' uno scontro diretto, è la prima di due gare salvezze. All'Arechi arriva il Frosinone e poi il 27 settembre la Salernitana sarà di scena ad Empoli. I prossimi 180' metteranno in palio punti pesanti. "Partite fondamentali", ha detto il presidente Iervolino prima di raggiungere il Duomo per il Pontificale in onore di San Matteo. "Tireremo le somme non prima della nona giornata, serve un quarto di campionato per valutare", ha poi aggiunto. Resta, però, la necessità di fare punti - tanti - contro le dirette concorrenti per la salvezza. Alle ore 18.30, allo stadio Arechi, i granata affronteranno il Frosinone senza Dia e senza Coulibaly. Sousa in avvio di gara dovrebbe affidarsi a Cabral, Candreva, Kastanos.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral. In panchina: Costil, Fiorillo, Daniliuc, Fazio, Bronn, Sambia, Sfait, Martegani, Bohinen, Botheim, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: Sousa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Caso. In panchina: Frattali, Cerofolini, Monterisi, Lusuardi, Garritano, Lulic, Bourabia, Reinier, Kvernadze, Ibrahimovic, Garritano, Baez, Cuni, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì. ASSISTENTI: Bottegoni e Politi. QUARTO UOMO: Dionisi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Vuolo. DIRETTA: Dazn.