Trasferta di Frosinone senza ritiro: la Salernitana sarà in viaggio nel giorno del match

Il colpo di grancassa, il verdetto dell'aritmetica sta per arrivare: se la Salernitana non vincerà a Frosinone, sarà aritmeticamente retrocessa. Ma potrebbe far prima l'Udinese, che il 25 aprile dovrà portare a termine la sua partita contro la Roma. Friulani e giallorossi saranno in campo per 18' e ripartono dall'1-1, il risultato sul quale è stata interrotta la gara a causa del malore di N'Dicka. Se in questo tempo residuo l'Udinese riuscisse a vincere la partita, la Salernitana sarebbe aritmeticamente retrocessa, ancora prima di scendere in campo allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone.

La logistica e la formazione

Mentre l'allenatore Stefano Colantuono osserva i difensori Manolas e Pirola, che stanno ristabilendosi dai rispettivi acciacchi, il club programma i dettagli organizzativi: partenza venerdì mattina, pranzo in Ciociaria e riposo in albergo day use, poi la gara. Dunque non è previsto il ritiro pre gara in Lazio. Non sarà del match Antonio Candreva, squalificato. Coulibay, invece, rientra dalla squalifica e dovrebbe sistemarsi a centrocampo in un terzetto completato da Legowski e Basic. Ikwuemesi e Tchaouna coppia d'attacco.