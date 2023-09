La Salernitana rimanda l'appuntamento con la vittoria, la voce dei tifosi: "Tutto in salita ma non molliamo"

Il pareggio ottenuto dalla Salernitana contro il Frosinone regala un punto di speranza ma non schioda la squadra di Paulo Sousa dai bassifondi della classifica. I supporter riflettono ma nello stesso tempo si rituffano nel campionato con rinnovata speranza, confidando nella vittoria scacciacrisi ad Empoli.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Puntare tutto su Coulibaly e su Dia, due calciatori che comunque avremmo perso per la coppa d'Africa a gennaio, è sembrato un azzardo ma agli occhi di tutti sembrava la mossa giusta. Bene la fortuna ti gira le spalle e decide di non aiutarti più parliamo della stessa fortuna del motto di Sabatini 7% e niente oggi gira così li perdi entrambi e subito per infortuni veri o infortuni di soldi ma li perdi ....al primo tiro è gol Sant'Ochoa è diventato tutto d'un tratto Ochoa. Le poche certezze le perdi: Mazzocchi, Maggiore dello Spezia scordatevelo. Non abbiamo capito dove e quale ruolo possa avere il centrocampista, è l'unica cosa certa sono le imprecazioni che rimbombano ad ogni suo tocco. Bohinen quando entra mentre non capisce dove si trova siamo già alla partita successiva. Martegani 20 metri avanti è devastante ma per scelte del mister deve fare il centrale. Bradaric sembra il fratellastro del terzino Rossi che Fabiani ci portò in una sessione invernale di qualche anno fa. Quella fortuna di cui sopra ti presenta il conto e Cabral per fare gol deve sfondare tre volte i legni in tre partite. Gennaio è lontano: speriamo di arrivarci con una temperatura mite... Ho imprecato 27 volte all'ennesimo errore di Maggiore". Paolo Toscano: “Sicuramente meritavamo la vittoria. Purtroppo non è questione di gioco o di modulo ma di interpreti. La Salernitana è stata costruita male in estate e ci ritroviamo senza attaccanti! Speriamo nel rientro di Dia e che questi punti persi non pesino a fine campionato”. Ciro Troise: “Primo tempo inguardabili. Nel secondo sono entrati i gemelli bravi”. Antonio Positano: “È difficile commentare la partita. È scontato essere disfattisti e pronti ad elencare tutte le cose sbagliate e quelle che non vanno. Io la penso diversamente e voglio essere ottimista e non dimenticare da dove siamo partiti e per quanti anni abbiamo imprecato e contestato. Io amo la squadra della mia città e voglio vedere solo le cose positive. Macte animo”. Mario De Rogatis: “È un periodo di grande difficoltà, soffriamo tanto per le assenze di Dia e Coulibaly, ma almeno oggi ho visto degli strenui lottatori, che hanno saputo reagire allo svantaggio. Purtroppo dopo 5 giornate il bottino è misero, ma le giocate di Cabral e la speranza di recuperare quanto prima Dia danno speranze per il futuro. Di certo non possiamo perdere ad Empoli, sarebbe disastroso. Oggi ho rilevato troppe disattenzioni di Lovato, Mazzocchi e Maggiore, non ancora in forma gara, mentre Martegani sta migliorando nelle ripartenze, ma è ancora troppo lento. Cabral sugli scudi (primo per legni colpiti in serie A), nonostante il falso nove non sia il suo ruolo naturale”.