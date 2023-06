A Roma nasce la nuova stagione granata: l'ad Milan incontra Iervolino

E' il giorno delle scelte, nasce la nuova Salerrnitana. Dopo le cene e le videocall per le larghe intese, oggi l'ad Milan raggiungerà il presidente Iervolino a Roma per definire le linee guida della prossima stagione sportiva. Il primo argomento sarà la gestione tecnica. Paulo Sousa è sempre più vicino alla Salernitana e ha posto alcuni paletti, com'è noto: vuole la riconferma pressoché in blocco della base di calciatori che hanno consentito ai granata di fare il salto di qualità. Tra i suoi riconfermati ci sono certamente Dia, Coulibaly, Pirola, Gyomber, Daniliuc, Kastanos e Candreva, insieme ad Ochoa.

Lo scenario

La Salernitana può rinnovare il contratto del proprio allenatore per due stagioni: 1 milione e 195mila euro di ingaggio. Se Sousa vuole andare via prima della scadenza, deve versare una penale di 1 milioni di euro. Se vuole farlo la Salernitana, ha facoltà di interrompere anzitempo il rapporto, senza versare penali. Oggi il club granata sarà anche impegnato con la clausola Dia: se club terzi versano 25 milioni euro, lo portano via. Perciò la Salernitana non solo provvederà a riscattarlo per 12 milioni di euro dal Villarreal ma vuole anche "sciogliere" questo nodo, rimuovere la clausola rescissoria e far firmare a Dia un nuovo contratto che, in cambio della clausola di uscita alla quale rinuncia, sarà più ricco. Al momento Dia guadagna 1,9 milioni di euro netti di stipendio più due bonus che ha centrato guadagnando altri duecentomila euro quando ha raggiunto la somma gol e assist a quota sei e a quota dodici. Chiusa questa operazione, il club dell'ippocampo potrà decidere se trattenerlo o se cederlo ad una società acquirente che offrirà non meno di 35 milioni di euro.

Gli altri temi

La riunione a Roma, fissata alle ore 10.30, andrà avanti senza soluzione di continuità. Sul tavolo presidenziale ci saranno altri argomenti: innanzitutto gli sponsor - alcuni di riferimento cambieranno - che dovranno dare ulteriore linfa alla stagione sportiva e poi la campagna abbonamenti, quest'ultimo un tema che sta molto a cuore al patron Iervolino e che incrocia anche l'obiettivo della riapertura della curva Nord al pubblico locale.