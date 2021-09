Serie A: Salernitana-Genoa, granata a punti per il 63% degli scommettitori

Una partita sul filo, secondo i bookmaker e che divide anche gli scommettitori, per i quali però almeno un altro punto granata è possibile. Gli ospiti partono in leggero vantaggio, a 2,55 su Planetwin365, con il primo guizzo di Castori a 2,98 e un altro pareggio a 3,10

Salernitana-Genoa, in programma il 2 ottobre allo stadio Arechi, può essere la partita della svolta. Ci crede la squadra di Castori, ci credono anche i bookmaker. Ancora con un solo punto, ma con prestazioni in crescita dopo un inizio di campionato difficile: ecco il nuovo volto della Salernitana, che ci riprova tra poche ore, in una gara da vincere a tutti i costi.

I dettagli

Una partita sul filo, secondo i bookmaker e che divide anche gli scommettitori, per i quali però almeno un altro punto granata è possibile. Gli ospiti partono in leggero vantaggio, a 2,55 su Planetwin365, con il primo guizzo di Castori a 2,98 e un altro pareggio a 3,10. Scarto bassissimo anche nelle percentuali di gioco, che vedono i rossoblù al 37% delle preferenze contro il 32% della Salernitana e il 31% del segno "X". Si incrociano le due difese fin qui peggiori della Serie A: gli analisti puntano quindi su una partita da Over 2,5 (almeno tre reti complessive) a 1,78 e anche il Goal (entrambe le squadre a segno) è in primo piano a 1,77. Djuric, Simy e Ribery sono ancora a secco tra i campani, ma sono loro ad aprire le scommesse sui marcatori. Il bosniaco è il primo a quota 3,00, per il nigeriano e il francese l'offerta sale a 3,50 e 3,75. Mattia Destro trascina invece il Genoa dopo la doppietta al Verona e la sua rete stavolta pagherebbe 2,50.