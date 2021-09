La Salernitana prepara la sfida salvezza contro il Genoa: le condizioni di Ribéry

Il calciatore francese, che aveva già saltato la partita di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, per affaticamento muscolare, ieri alla ripresa della preparazione non si è allenato con i compagni, al centro sportivo Mary Rosy. Lo staff medico farà di tutto per recuperarlo. Castori ha pronta la carta Kastanos

Ribéry tiene in ansia la Salernitana e Castori. Il calciatore francese, che aveva già saltato la partita di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, per affaticamento muscolare, ieri alla ripresa della preparazione non si è allenato con i compagni, al centro sportivo Mary Rosy. Lo staff medico farà di tutto per recuperarlo.

Le scelte

Castori ha pronta la carta Kastanos, che ha avuto un buon impatto sulla partita del Mapei Stadium. Kastanos, dunque, vice Ribéry oppure mezzala sinistra offensiva. La seconda ipotesi - la più accreditata, se Ribéry recupererà - prevede l'esclusione di Di Tacchio. Kastanos, dunque, giocherebbe sul fianco sinistro di Lassana Coulibaly e l'omonimo Mamadou a destra. Modulo riconfermato con la difesa. In attacco, invece, l'allenatore della Salernitana medita di schierare Djuric in coppia con Bonazzoli.