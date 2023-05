Bisturi e ripartenza: Boulaye Dia si opera martedì a Lione

Boulaye Dia, principe del gol granata, volerà in Francia con il suo carico di reti (16) e di assist (6). Ha il ginocchio sinistro malconcio, si è procurato un trauma contusivo distorsivo con interessamento del menisco mediale che ha subito una lieve mobilizzazione. Perciò si sottoporrà martedì a Lione all'intervento chirurgico di pulizia del menisco. Sarà operato dal professore Eric Rolland.

Cronoprogramma e futuro

I tempi della riabilitazione post operatoria sono perfettamente in linea con quelli di riavvio dell'attività agonistica: in trenta, al massimo quaranta giorni, il Re Mida della Salernitana sarà pronto ad aggregarsi ai suoi compagni, quelli vecchi a Rivisondoli oppure in un ritiro diverso, se la Salernitana avrà ricevuto un'offerta non inferiore a 35 milioni di euro per l'acquisto del cartellino del proprio attaccante. Nel frattempo a fine giugno lo riscatterà dal Villarreal. Il prezzo (finale) è 12 milioni di euro ma in fase di trattativa, la scorsa estate, le parti hanno concordato la dilazione del pagamento in tre rate annuali, ciascuna di 4 milioni di euro. E' stato invece già pagato - ultima tranche lo scorso gennaio - il prestito oneroso di 1,8 milioni di euro al club spagnolo. Il prestito già include le spese di procura e intermediazione. Inoltre la Salernitana dovrà corrispondere al Villarreal una percentuale (20%) sulla rivendita del giocatore che piace anche in Premier League, se verrà ceduto ad un prezzo superiore ai 15,5 milioni di euro.