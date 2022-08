Salernitana, Maggiore si presenta: "Tutti uniti per la salvezza"

Cercato, corteggiato, inseguito, finalmente tesserato: Giulio Maggiore il nuovo centrocampista della Salernitana, si è legato al club granata alla vigilia della sfida alla Roma e non ha fatto in tempo a scendere in campo. Ha assistito, però, alla partita seduto in tribuna allo stadio Arechi e sarà a disposizione per la sfida all'Udinese.

Le prime dichiarazioni

Nel frattempo Maggiore ha rilasciato al sito ufficiale le sue prime dichiarazioni con la maglia del cavalluccio marino sulle spalle: "Sono felice di essere a Salerno, ho seguito la partita contro la Roma in tribuna e ho subito apprezzato un'atmosfera fantastica. Darò il massimo per la Salernitana, che mi manifestato fortissimo interesse dalle prime battute della trattativa. Il nostro obiettivo è la salvezza e sarà importante arrivare alla pausa di metà novembre con un percorso importante già consolidato, alle nostre spalle. Sono una mezzala, mi piace giocare mezzala ma non ho preclusioni di sorta e sono a disposizione del mister e della Salernitana in qualsiasi collocazione tattica decida di utilizzarmi".