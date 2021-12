Stop e ripartenza Salernitana, lo scenario di Gravina: "Valutiamo la Serie C"

E' corsa contro il tempo per evitare l'esclusione dal campionato, ma la Federcalcio, in attesa dei trustee che in dieci giorni dovrebbe trovare bandolo e presentare "cose certe, prelminiari di acquisto - ha detto Gravina - e non proposte", già pensa al piano B. Anzi, al piano C.

Lo scenario

"Per il caso Salernitana o per altri casi futuri - ha detto il numero 1 della Federcalcio - valutiamo la possibilità di una partenza del club escluso dal campionato professionistico di base", quindi dalla Serie C. Gravina ha aggiunto: "Questo aspetto lo deciderà eventualmente il consiglio federale".