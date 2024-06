Prima l'Europeo e poi il rinnovo: incontro tra Petrachi e l'agente di Gyomber per trovare l'intesa

Bastano pochi scampoli di partita all'Europeo per entrare nella storia. Calzona, ct della Slovacchia, ha chiamato in causa Gyomber, difensore della Salernitana, negli istanti finali della gara contro la Romania. Il pareggio (1-1) qualifica la Slovacchia agli ottavi di finale ed è un momento di gloria non solo per il giocatore ma anche per il club granata, che può così rastrellare un altro piccolo contributo dalla Fifa per l'obiettivo raggiunto da Norbert.

Calciatore bandiera e contratto

Petrachi ha intenzione di portare aria nuova e volti nuovi in tutti i reparti: se potesse, cambierebbe tutti i giocatori reduci dalla scorsa stagione, un disastro calcistico. Deve fare i conti, però, con clausole e penali. Per rinunciare al contratto di Gyomber, che dura fino a giugno 2025, la Salernitana deve corrispondere al giocatore una penale di 150mila euro. Potrebbe, invece, diventare calciatore bandiera in ragione della sua lunga militanza in maglia granata, uno dei due atleti over che è possibile aggiungere alla lista come jolly, senza fare cumulo. Gyomber, però, riflette e chide un prolungamento di contratto. Lo farà nelle prossime ore attraverso il proprio agente: fissato un incontro con il ds Petrachi.