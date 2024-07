Gyomber non sarà calciatore bandiera: risoluzione del contratto con la Salernitana

Gyomber e la Salernitana si separano ufficialmente. La risoluzione contrattuale, previo accordo sulla penale da corrispondere all'atleta, era stata già definita nei giorni scorsi ed era stato già oggetto di approfondimento. Mancava solo il fiocchetto dell'ufficialità e il comunicato pubblicato dal sito della Salernitana ratifica la separazione. Gyomber, dunque, non sarà calciatore bandiera della Salernitana: in forza della sua lunga militanza - da regolamento deve essere di almeno quattro stagioni con lo stesso club - anche non consecutive - avrebbe potuto far parte della pattuglia di due giocatori esperti da abbinare agli over senza fare cumulo in lista. Non accadrà.

Il comunicato ufficiale

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Norbert Gyomber. La Società ringrazia Gyomber per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per la professionalità e l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.